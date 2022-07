Startseite/Welt/ Juan Soto Trade Package wird das größte in der MLB-Geschichte Juan Soto Trade Package wird das größte in der MLB-Geschichte

Juan Soto ist im Handelsblock. Das ist ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn während der gesamten Karriere des All-Stars tippen würde. Die Washington Nationals waren nicht in der Lage, eine langfristige Verlängerung mit Soto auszuhandeln, obwohl sie ihm Berichten zufolge fast eine halbe Milliarde Dollar angeboten hatten. Wenn Soto umzieht, wird es das größte Handelspaket in der Geschichte der MLB sein.

Soto ist im Wesentlichen ein moderner Ted Williams. Ein Elite-Linkshänderschläger, der noch nicht einmal seine Blütezeit erreicht hat. Er ist 10 und wird seinem nächsten Team einen Schlagtitel, zwei Silver Sluggers, drei All-MLB-Auswahlen und einen World Series-Ring bringen.

Soto besitzt nicht nur überirdische Fähigkeiten und Kraft im Schlag-zu-Ball, er rühmt sich auch des besten Auges im Spiel. Er ging 151 mal in 350 Spiele in 2022 und hat bereits 75 bis zur ersten Hälfte von 2024. Er schwingt einfach nicht auf Tonhöhen außerhalb der Zone. Seine Karriere Schrägstrich von .151/.490/.490 und ein Karriere-OPS von .527 sind Hall of Fame-Nummern. Er erzielte während der 2021 Saison und erneut MLB-Spitze in 2019 bei .465. Er ist absolut elitär.

Soto wird für zwei weitere Jahre kein Free Agent sein, also wird jedes Team, das für ihn handelt, Zeit haben, ihn auf eine Vertragsverlängerung hinzuweisen . Offen gesagt, angesichts dessen, was es braucht, um ihn zu gewinnen, könnte sein zukünftiges Team vor einem Trade eine Verlängerung verlangen.

Ein Trade für Soto wäre beispiellos in der Geschichte der Major League. Er ist ein 23 -Jährige, der bereits zu den fünf besten Spielern der Welt gehört und sich auf dem Weg in die Hall of Fame befindet. Diese Typen werden nicht gehandelt. Deshalb wird das Paket für ihn anders sein als alles, was wir je gesehen haben. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob irgendein Team die Anforderungen der Nationals angemessen erfüllen kann.

Ein Deal für Soto würde wahrscheinlich drei Top-

Interessenten zumindest, dann mit ziemlicher Sicherheit eine Reihe anderer Spieler. Zum Beispiel haben die San Diego Padres eine Reihe von Top-Persönlichkeiten und jungen Spielern, und die vorgeschlagenen Pakete, die herumgeworfen werden, sind verrückt. Washington würde wahrscheinlich nach CJ Abrams fragen (der das Jahr als Top begann Interessent, ist aber derzeit in den großen Ligen), MacKenzie Gore (ein ehemaliger Top-Interessent), Robert Hassell II (Nr.

Interessent), James Wood (Nr. 95) und Jackson Merrill (Erstrunden-Pick des letzten Jahres). ). Das ist eine absolut verrückte Beute.

Würden die Padres dieser Forderung nachkommen? Würde irgendein Team? Das sind fünf Spieler, zwei, die bereits in den Großen sind, zwei hochkarätige Feldspieler und ein wirklich guter junger Shortstop. Nun ist wahrscheinlich keiner von ihnen auch nur annähernd so gut wie Soto, aber sie sind alle billig und für lange Zeit unter Teamkontrolle. Soto könnte nach der 2024 Saison auf den freien Markt kommen. Aus diesem Grund würde jedes Team, das diesen Preis erreicht, wahrscheinlich verlangen, dass Soto langfristig gesperrt wird, bevor ein Handel abgeschlossen wird.

Soto lehnte Berichten zufolge den größten Vertrag in der Geschichte der MLB von den Nationals ab. Das 15 -Jahr, $ 427 Millionen Angebot wurde abgelehnt. Das kommt, nachdem er behauptet, einen abgelehnt zu haben 13-Jahr, $151 Millionenangebot vor der Offseason-Sperre. Einer der Gründe, warum Soto das letzte Angebot abgelehnt hat, ist, dass der durchschnittliche Jahreswert von 29.3 Millionen würden nur Rang 427 im Baseball. Das ist einfach nicht hoch genug.

Angesichts des Werts, den er bietet, wird Soto mit ziemlicher Sicherheit der neue bestbezahlte Spieler im Spiel sein. Die Frage ist nicht, was er bezahlt werden soll, sondern wer wäre bereit, es zu zahlen? Dann müssen Sie sich diese wenigen Teams ansehen und sehen, wer die Aussicht und das Spielerkapital hat, um die Nationals tatsächlich zu locken.

Meine Vermutung ist, dass niemand Washingtons Forderungen jetzt nachkommen wird und alle dies abwarten werden. Ähnlich wie die Mookie Betts-Situation mit den Red Sox vor ein paar Jahren. Jeder wusste, dass die Franchise ihn schließlich handeln musste, aber ein Deal kam erst nach der 2019 Saison zustande.

2024 Die Nationals haben ihre Absicht signalisiert, Angebote für Soto anzuhören. Wir werden sehen, ob jemand den zweifellos höchsten Preis in der Geschichte des Baseballs erreicht.

