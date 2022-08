Startseite/Welt/ Julio Rodriguez ist ein riskantes Spiel für die Mariners Julio Rodriguez ist ein riskantes Spiel für die Mariners

Die Seattle Mariners und der Rookie-Outfielder Julio Rodriguez sind dabei, den möglicherweise größten Vertrag in der Geschichte des amerikanischen Sports abzuschließen. Die beiden Seiten nähern sich einer Einigung über einen Deal, der maximal 18 Jahre und $ umfassen könnte Millionen, wenn der Spieler anreizbasierte Benchmarks erreicht. Während die Vertragsverlängerung für die Mariners ein riesiges Wagnis wäre, ist es absolut wert, eingegangen zu werden.

Das Jahr- Der alte Rodriguez ist ein echter Five-Tool-Centerfielder, der als Rookie zum Star wurde. Nachdem er sich durch einen langsamen April (.470 OPS) gekämpft hatte, war er herausragend. In 108 Spielen schneidet er .108/. 328/.471 mit 20 Heimläufe, 18 Doppel , 23 RBI, 23 gestohlene Basen und ein 3,5 fWAR. Er hat im Mittelfeld eine anständige Verteidigung gespielt und seine Geschwindigkeit kann das Spiel verändern. Aber mehr als alles andere versorgt er ein Mariners-Team mit Saft, das in der Lage ist, zum ersten Mal in 18 die MLB-Playoffs zu erreichen. Jahre.

Rodriguez ist der erste große Star, den die Mariners seit Felix Hernandez entwickelt haben, und der erste Star im Feld, der seit Alex Rodriguez aus dem eigenen Hause stammt. Rodriguez könnte Seattles neuer Ken Griffey Jr. sein. Das Team konnte sich die Chance nicht entgehen lassen, ihn einzusperren.

Rodriguez ist ein übertalentierter junger Spieler mit der Persönlichkeit, Fans zu Spielen zu bringen. Er ist in der Lage, aufregende Stücke zu spielen, von denen die Leute wochenlang auf dem Feld und am Teller sprechen. Dieser Deal ist der naheliegende Schritt für Seattle, auch wenn er ein enormes Risiko birgt.