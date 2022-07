Startseite/Welt/ Jurickson Profar brach zusammen und wurde vom Spielfeld getragen, nachdem er CJ Abrams Knie an den Kopf getroffen hatte Jurickson Profar brach zusammen und wurde vom Spielfeld getragen, nachdem er CJ Abrams Knie an den Kopf getroffen hatte

Jurickson Profar, der linke Feldspieler der San Diego Padres, musste nach einer Kollision im Außenfeld mit CJ Abrams auf einem Wagen vom Feld genommen werden während des Spiels der Padres gegen die San Francisco Giants am Donnerstagabend. Abrams, der am Shortstop startete, machte einen spektakulären Fang im Spiel, aber sein Knie traf einen abtauchenden Profar direkt am Kinn. Beide Spieler lagen vor Schmerzen am Boden, aber Profar nahm das Schlimmste davon.