Just In: Papa Johns Fußballpizza, Per Adam Schefter

In einer anderen Welt ist dies 29 Das zweite Video von ESPNs NFL-Insider Adam Schefter, der Papa Johns neue Football-Pizza shillt, hat möglicherweise zu einem langen Nachdenken über die immer verschwimmenden Grenzen zwischen Journalismus und Kommerz in den Sportblogs dieser Nation geführt. Und ich weiß nicht, ob es an der Verschlechterung des Genres liegt oder einfach an deinem allgemeinen Unwohlsein an einem Montagmorgen, aber das kriegst du hier nicht hin. Was Sie bekommen, ist eine ehrliche Wertschätzung für jede Entscheidung, die Schefter trifft, während er diese Neuigkeiten überbringt, denn Hollywoods beste Regisseure hätten sich nicht um eine einzige Note verbessern können.