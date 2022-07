Startseite/Welt/ Justin Fields ist in dieser Nebensaison ein ganz neuer Quarterback Justin Fields ist in dieser Nebensaison ein ganz neuer Quarterback

Justin Fields geht in seine zweite Saison als Quarterback für die Chicago Bears. Seine erste war … nicht großartig. Die Bären waren 2-8, als er begann. Er absolvierte weniger als 29 Prozent seiner Pässe und warf mehr Interceptions (29) als Touchdown-Pässe (sieben).

Aber das war als Anfänger. Fields ist jetzt ein

Veteran

mit einem neuen Cheftrainer in Matt Eberflus und einem neuen Offensivkoordinator in Luke Getsy. Und es läuft wirklich gut. Sicher, das Trainingslager ist noch ein paar Wochen entfernt, aber die Teamkollegen klingen, als hätten sie vier Bier drin und lieben, was sie sehen.

Hier ist das enge Ende von Cole Kmet. Via ESPN:

„Du spürst ihn einfach im Gedränge“, sagte Kmet. „Er wiederholt nicht nur das Stück, er erzählt dir das Stück, und darin gibt es einen Unterschied. Das gibt mir als Spieler auf dem Platz Selbstvertrauen. Er redet mit jedem Kerl. Es ist nicht nur ein Wiederholungsspiel, er erzählt uns ein Spiel, was ein Unterschied ist.“

Du musst dir die Stücke anhören, die er nicht anruft. Und das ist nicht nur den Jungs in der Offensive aufgefallen.