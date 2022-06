Startseite/Welt/ Justin Thomas ist wütend, nachdem er während der US Open wegen des Sturmabflusses keine Erleichterung erhalten hat Justin Thomas ist wütend, nachdem er während der US Open wegen des Sturmabflusses keine Erleichterung erhalten hat

Justin Thomas hatte kein großartiges Wochenende im Country Club in Brookline und trat am Samstag um +1 an. Er startete heiß mit einem Eröffnungsrundenergebnis von 69, stolperte aber am Freitag und postete ein 72 und einen kurzen Abstecher auf der Anzeigetafel machen. Ein guter Start am Samstag war von größter Bedeutung, um ein Comeback zu starten, da Colin Morikawa und Joel Dahmen das Feld mit einem Schlag von -5 anführten.

Fortune lächelte jedoch nicht auf Thomas herab. Zumindest nicht früh. Am vierten Loch landete Thomas direkt neben einem Sturmabfluss in der Mitte des Fairways und ihm wurde anscheinend gesagt, dass es nicht für einen Relief Drop qualifiziert sei. Er gab sein Bestes, aber die Nähe des Balls zum Abfluss warf ihn völlig aus der Bahn und Thomas landete mit seinem Ansatz in den Bunkern vor dem Grün.

– Golf Channel (@GolfChannel) Juni 25, 2022

Er war, sagen wir mal, unzufrieden damit, wie es gelaufen ist.

Justin Thomas absolut wütend ooo pic.twitter.com/dWBorCsDKk

— 𝘔𝘰𝘺𝘨𝘴 (@Moygs69 x) Juni ,

Ihm schwer die Schuld zu geben. Laut Gesetz sollte es kein freier Abfluss sein, da er sich nicht auf dem Abfluss befindet, sondern nur direkt daneben. Aber nach dem Geist des Gesetzes hätte der Mann eine Pause machen sollen.

Es erwies sich als kostspielig. Thomas bogeyte das Loch und fiel auf +2. Keine Erleichterung bei einem Schlag wie diesem zu bekommen, kann Golfer Tausende von Dollar kosten. Sollte wirklich eine vernünftige Klausel im Kleingedruckten des Regelwerks sein.

