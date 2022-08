kayvon-thibodeaux-erleidet-knieverletzung-bei-cut-block

Kayvon Thibodeaux runter nach diesem Schnittblock…. pic.twitter.com/RXbOGCDs8n

Thibodeaux war eine Weile auf dem Rasen und ein Karren wurde nach ihm gerufen. Am Ende winkte er ab und ging aus eigener Kraft vom Feld in das Sanitätszelt. Er schien an der Seitenlinie in guter Stimmung zu sein. Vielleicht ist das also ein Hoffnungsschimmer für Giants-Fans. Er landete wieder in der Umkleidekabine. Er hatte ein ausgeprägtes Hinken, und die Giants schlossen ihn später für das Spiel aus.

Die Giants waren einer der großen Gewinner beim 2022 NFL Draft by zwei der besten Talente der Klasse in der ersten Runde zu landen. Thibodeaux war wohl das beste reine Talent in der Klasse und New York brachte ihn auf Platz 5, und sie schnappten sich auch Alabama Offensive Tackle Evan Neal auf Platz 7. Neal ist ein absolutes Biest mit einer Menge Potenzial.

2022Hoffentlich für die Giants ist die Verletzung von Thibodeaux nicht allzu ernst.

