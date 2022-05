Startseite/Welt/ Kein Kid Rock während der Detroit Lions-Spiele lässt uns an Super Bowl denken Kein Kid Rock während der Detroit Lions-Spiele lässt uns an Super Bowl denken

Die Detroit Lions haben in der Vergangenheit so ziemlich alles versucht Jahre und nichts davon hat funktioniert. Sicher, es gab den einen Playoff-Sieg in 1991, aber die Unfähigkeit der Organisation, in einer Liga, die Parität herstellt, relevant zu sein, ist gleichermaßen frustrierend und beeindruckend. Seit Jahrzehnten ist es Zeit für drastische Maßnahmen. Und ehrlich gesagt gibt es eine gewisse positive Dynamik, da Dan Campbell die Ungeheuerlichkeit der Aufgabe und die Zusammensetzung der Fangemeinde versteht. Werfen Sie einen spannenden Draft ein, in dem die Lions möglicherweise einen defensiven Anker für die nächsten Jahre und einen bahnbrechenden Wide Receiver und bekommen haben es gibt einen Grund für vernünftigen Optimismus.

Und das war, bevor wir entdeckten, wie wir es heute Nachmittag taten, dass Ford Field nicht länger Kid Rock spielen wird. Weil es ziemlich schwierig sein wird, Kid Rock zu spielen, nachdem der Gameday-DJ es aus dem System gelöscht hat.

? BREAKING: Ford Field DJ sagt, dass Kid Rock von seinem System gelöscht wurde? https://t.co/IFVGzw7soQ

— kyle meinke (@kmeinke) Mai 12,

Unterschätzen Sie nicht den Wert einer guten Stimmungsverschiebung. Vor nicht allzu langer Zeit wurde man eingesperrt, wenn man auch nur angedeutet hatte, dass ein Sportereignis in Detroit stattfinden könnte, ohne dass Kid Rock über die Lautsprecher dröhnte. Die Dinge ändern sich schnell. Hoffentlich zum Besseren.

