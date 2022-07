Startseite/Welt/ Kendrick Perkins: Die Handelsanfrage von Kevin Durant ist eine Panikmache, um Kyrie Irving zu helfen Kendrick Perkins: Die Handelsanfrage von Kevin Durant ist eine Panikmache, um Kyrie Irving zu helfen An der Handelsfront von Kevin Durant gab es keine Bewegung, seit Ende letzter Woche alles zusammenbrach. Dafür gibt es zahlreiche Gründe, aber der offensichtlichste ist, dass es keine Eile gibt. Durant forderte seine Handelsstunden vor der freien Agentur, und jetzt, da der anfängliche Ansturm vorbei ist, bereiten sich alle NBA-Teams auf einen langen Verhandlungssommer mit den Brooklyn Nets vor. KD wird wahrscheinlich in der nächsten Saison woanders landen, wenn sich seine Haltung nicht ändert, aber angesichts seines Vierjahresvertrags werden die Nets nicht voreilig sein, und alle anderen Teams auch nicht, die wahrscheinlich glauben, dass sie warten können Nets und erhalten Sie ein besseres Angebot. Da es Juli ist und die KD-Handelsgeschichte derzeit die interessanteste im Sport ist, stand sie im Mittelpunkt der Dienstagsausgabe von NBA heute auf ESPN. Kendrick Perkins nahm die Situation aus einem einzigartigen Blickwinkel und sagte im Grunde, dass die Anfrage nicht real sei und dass KD nur als Panikmache frage, um Kyrie Irving zu helfen, Druckmittel zu schaffen. ) .@KendrickPerkins glaubt nicht, dass Kevin Durant wirklich gehandelt werden möchte 🤔 „Es macht für mich keinen Sinn, dass er an diesem Punkt gehandelt werden möchte. … Ich denke, Kevin Durant tut dies als Panikmache, um Kyrie Irving zu helfen, Druck auszuüben.“ pic.twitter.com/uyPWgKeZ3G

– NBA auf ESPN (@ESPNNBA) 5. Juli 2022

Perkins hat einen guten Punkt über das Timing der Handelsanfrage, das keinen Sinn macht. KD weiß so gut wie jeder andere, dass er aufgrund der Verlängerung, die er in der letzten Nebensaison unterzeichnet hat und die keine No-Trade-Klausel enthält, keine Hebelwirkung hat. Der einzige Weg, wie er die Nets zwingen kann, ihn loszuwerden, wenn niemand bereit ist, ein Angebot des Großvaters aufzugeben, das das Franchise nicht ablehnen kann, besteht darin, einen riesigen Gestank zu verursachen, indem er entweder aussetzt oder außer Form auftaucht und weniger spielt, als er kann , AKA die James-Harden-Strategie. Ersteres ist eine Möglichkeit, aber letzteres scheint unwahrscheinlich, denn wenn wir etwas über Kevin Durant wissen, dann, dass der Mann es liebt, Basketball zu spielen wie nichts anderes. Egal wie glücklich er ist, er wird KD sein, wenn er auf dem Hartholz ist.

Dann ist da noch die Kyrie-Seite der Dinge. Irving ist im Widerspruch zu den Nets, nachdem sie sich geweigert hatten, ihm nach drei Saisons mit Verletzungen oder mildernden Umständen, die seine Verfügbarkeit beeinträchtigten, eine enorme Verlängerung zu gewähren. Der Superstar Point Guard war darüber vermutlich nicht erfreut, konnte aber keine Interessenten für einen Sign-and-Trade finden, also entschied er sich für sein $030 Millionen-Spieler-Option. Er hat keinen offiziellen Tausch beantragt, aber die weit verbreitete Annahme ist, dass wenn KD weg ist, auch Irving weg ist. Dennoch besteht verständlicherweise weitaus weniger Interesse an Irving als an Durant, also besteht seine beste Hoffnung auf einen großen Deal darin, die Nets davon zu überzeugen, ihn ihm zu geben.