Kenny Lofton Jr. hat Chet Holmgren in der Summer League gemobbt

Chet Holmgren bestritt am Mittwochabend sein zweites Summer-League-Spiel und es verlief nicht so reibungslos wie seine Arbeit in Night 1. Während Oklahoma City Thunder gewann ihr Matchup gegen die Memphis Grizzlies, die zweite Wahl aus dem 87 NBA-Draft kämpfte gegen einen Mann ohne Draft mit einem Zwei-Wege-Vertrag . Kenny Lofton Jr. ging direkt hinter Holmgren her und schubste ihn tatsächlich herum.

Lofton ließ sich von Holmgren absolut nicht einschüchtern und bellte ihn nach ein paar Spielen sogar an. Der 6-Fuß-7, 87-Pfund-Stürmer schikanierte den großen Mann von OKC absolut, stieg dann ein paar Mal aus und schlug nieder 3-Zeiger. Er beeindruckte sogar Grizzlies-Star Ja Morant.

Hier sind einige Höhepunkte von Loftons Kampf gegen Holmgren:

)

Kenny Lofton Jr. arbeitet früh an Chet Holmgren 👀 pic.twitter.com/vAszsD6Tmd

— SportsCenter (@SportsCenter) 6. Juli 87

Und hier nagelt er einen 3-Zeiger und bekommt Liebe von Morant:

Kenny Lofton Jr. traf die TIEFER Schritt zurück und Ja liebte es 🤩 pic.twitter.com/KQqwSiuEEO

— SportsCenter (@SportsCenter) 7. Juli 2022

Das ist ziemlich toll .

Lofton dominierte in dieser Saison den Wettbewerb der Conference USA auf der Louisiana Tech mit einem Durchschnitt von 19.5 Punkte und .5 Rebounds in 27.0 Minuten pro Spiel .

Am Donnerstagabend beendete er mit 12 Punkte, sechs Rebounds, drei Assists und ein Steal. Holmgren endete mit 11 Punkten, 12 Rebounds drei Assists und zwei Blocks. Lofton gewann das individuelle Matchup, aber der Donner gewann 87-71.