Kevin Costner zollt Ray Liotta während des Field of Dreams-Spiels Tribut

Ray Liotta und Kevin Costner werden für ihre phänomenale Beziehung auf der Leinwand in Field of Dreams immer verbunden sein . Liotta als intensiver Shoeless Joe Jackson und Costner als der ehrfürchtige Ray Kinsella mit den strahlenden Augen. Beide Schauspieler haben ihre Rollen in dem 1989 Film perfekt hinbekommen, da ihre Darbietungen das Ankern, was zu einem verehrten Klassiker geworden ist. Am Donnerstagabend führte Costner während des Field of Dreams-Spiels von MLB ein Tributvideo an Liotta, die im Mai um 67 starb.