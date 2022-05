Startseite/Welt/ Kevin Durant gleitet in Jason McIntyres DMs About Warriors Narrative Kevin Durant gleitet in Jason McIntyres DMs About Warriors Narrative

Kevin Durant ist vielleicht der „online“-Athlet in der Geschichte des Sports, und seine Vorliebe für Verwechslungen in den sozialen Medien berührte Jason McIntyre von Fox Sports in dieser Woche. In seinem Podcast Straight Fire enthüllte McIntyre, dass Durant in seine DMs geschlüpft war, um zu diskutieren, was die vorherrschende Erzählung sein wird, wenn die Golden State Warriors gewinnen oder verlieren eine Meisterschaft ohne ihn.

McIntyre sprach mit einem Freund über Durant, der behauptete, dass ein Titelgewinn der Warriors das Vermächtnis des ehemaligen NBA-MVP ernsthaft beflecken würde. McIntyre teilte den Austausch in einer Instagram-Geschichte und kommentierte, dass die Durant-Verleumdung ein Ende haben müsse und dass er ein Top-Spieler 15 sei Allzeit. Er markierte Durants IG-Handle im Kommentar.

McIntyre sagte dann, er habe Durant gefragt, wer seiner Meinung nach das Finale der Western Conference zwischen den Warriors und den Dallas Mavericks gewinnen würde, aber gehalten habe ab, um Durants Vorhersage zu enthüllen.

Die vollständige Folge des Podcasts finden Sie unten: