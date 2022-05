Startseite/Welt/ Kevin Durant hat Kendrick Perkins per SMS verflucht, nachdem er gesagt hatte, er sei von Celtics „gepunked“ worden Kevin Durant hat Kendrick Perkins per SMS verflucht, nachdem er gesagt hatte, er sei von Celtics „gepunked“ worden

Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, Kendrick Perkins kleidete sich neben Kevin Durant in Oklahoma City. Ein Jahrzehnt später dezimiert Durant immer noch die Verteidigung (wenn auch in Brooklyn statt OKC) und Perkins hat sich einen Platz in der Welt der Sportmedien geschaffen, den er als seine zweite Karriere besetzen wird. Allem Anschein nach bleiben die beiden Freunde, aber das hindert Perkins nicht daran, Durant zu kritisieren, wenn der Moment es erfordert.

Der ehemalige Center tat genau das während Durants schlechter Playoff-Serie gegen die Boston Celtics, indem er First Take fortsetzte

und für alle hörbar erklärt, dass die Celtics Durant in Spiel 1 „gepunket“ haben. Jeder, der das Spiel gesehen hat, würde es schwer finden, dem zu widersprechen, da Boston in der Lage war, den ehemaligen MVP zu belästigen in einem Ausmaß, das nur wenige im Laufe der Jahre erreicht haben, und beschränkte ihn auf Punkte auf 9 von

Schießen. Trotzdem war es nicht gerade eine schmeichelhafte Analyse, und Perkins bekam nach seinem Segment anscheinend ein Ohrwurm.

Perkins erschien im Podcast von Andrew Marchand und John Ourand und erklärte, wie er auf sein Handy schaute, nachdem er gesagt hatte, Durant sei punkig geworden und hätte einen ein paar Texte von KD selbst. Es gab viele Schimpfwörter – aber am Ende gab Durant zu, dass Perkins Recht hatte. — Andrew Marchand (@AndrewMarchand) 5. Mai

Es ist schwer zu entscheiden, was lustiger ist – die Tatsache, dass Big Perk kaum zu einer Werbeunterbrechung kam, bevor KD anfing, sein Telefon in die Luft zu jagen, oder dass Durant nach zahlreichen ausgewählten Worten zugab, dass sein ehemaliger Teamkollege einen hatte Punkt.

Großartiges Interview von Marchand und Ourand und ein gewaltiger Soundbite von Perkins.