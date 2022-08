Startseite/Welt/ Kevin Durant will nicht in dem Bett liegen, das er gemacht hat Kevin Durant will nicht in dem Bett liegen, das er gemacht hat

Kevin Durant will von den Brooklyn Nets verschwinden. Am Wochenende traf er sich mit Nets-Eigentümer Joe Tsai und machte deutlich, dass er das Schiff verlassen will und nicht an die Richtung der Franchise glaubt. Was ziemlich urkomisch ist, denn die Netze sind im Wesentlichen Durants Kreation. Im Wesentlichen möchte er nicht für das Franchise spielen, dessen Architekt er war.

Seit seiner Unterzeichnung bei den Nets am 7. Juli 2019 war Durant der Herzstück des Franchise. Er und Kyrie Irving orchestrierten Deals, um für ein Superstar-Team in Brooklyn zu landen. Durant blieb in diesem ersten Jahr aus, um sich von einem Achillessehnenriss zu erholen, und als er zurückkam, half er dabei, einen Blockbuster-Deal zu erzielen, um James Harden von Houston zu den Nets zu holen. Durant und Irving hatten ihren dritten Superstar. Und es war eine absolute Katastrophe.

Das Durant-Irving-Harden-Trio war von Anfang an ein Chaos und führte schließlich dazu, dass Harden an die Philadelphia ausgeteilt wurde 76er für Ben Simmons, Seth Curry und Draft Picks. Dennoch ist Durant nicht glücklich. Die Nets haben deutlich gemacht, dass sie Irving keine große Verlängerung geben wollen, da er so unzuverlässig ist. Wir wissen zwar nicht, ob Durant deshalb aussteigen will, aber es wäre sinnvoll, wenn dies einen Teil des Grundes ausmachen würde.

Die Nets haben in dieser Offseason tatsächlich ihren Kader verbessert. Sie haben TJ Warren unter Vertrag genommen, Patty Mills und Nic Claxton wieder aufgestockt und gegen Royce O’Neale eingetauscht. Außerdem sollten Simmons und Joe Harris beide wieder gesund sein, wenn die Saison beginnt. Irving soll ebenfalls zurück sein, obwohl er im letzten Jahr des Vierjahresvertrags über 76.5 Millionen US-Dollar dabei sein wird er hat eingefärbt 2019. Aber Durant glaubt nicht an das Team und will raus.

Das 33- Der einjährige ehemalige MVP sagte Tsai, dass der Eigentümer zwischen sich selbst und der Kombination aus General Manager Sean Marks und Cheftrainer Steve Nash wählen müsse. Was lustig ist, denn im April lobte Durant Nash für die Arbeit, die er in den letzten beiden Staffeln geleistet hat.

Also hat sich das offiziell von „ich glaube nicht, dass es passt“ zu „das wird hässlich“ geändert. Und die Netze sind in einer schrecklichen Lage. Sie bauen ihren Dienstplan so auf, dass er zu Durant passt, und jetzt will er raus. Und sie werden niemals den gleichen Wert für einen der großartigsten Spieler aller Zeiten der NBA erhalten.

2019 Durant hat die Netze im Wesentlichen gebaut und jetzt will er sie niederreißen. Die nächsten Monate sollten in Brooklyn wild werden.

