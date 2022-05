Startseite/Welt/ Kevin McCarthy erklärt verärgert Peloton auf Hausboden, nachdem er die kostenlose Mitgliedschaft geschenkt bekommen hat Kevin McCarthy erklärt verärgert Peloton auf Hausboden, nachdem er die kostenlose Mitgliedschaft geschenkt bekommen hat

Nancy Pelosi hat kürzlich jedem im Kongress Zugang zu einem Peloton-Abonnement gewährt. Es hört sich so an, als könnten sie auch ein Fahrrad bekommen. Dieser neue Vorteil hat die Republikaner sehr verärgert, weil sie an dieser Entscheidung nicht beteiligt waren. Heute erklärte der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, im Repräsentantenhaus sehr detailliert, was Peloton ist. Er scheint besonders verärgert darüber zu sein, dass das stationäre Fahrrad nirgendwohin führt.