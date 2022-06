Startseite/Welt/ Kevin Negandhi nimmt die Herausforderung von Pat Riley an und macht überraschende Liegestütze auf dem Anchor Desk des 'SportsCenter' Kevin Negandhi nimmt die Herausforderung von Pat Riley an und macht überraschende Liegestütze auf dem Anchor Desk des 'SportsCenter'

Pat Riley hatte gestern nach dem Ausscheiden der Miami Heat eine unterhaltsame Pressekonferenz, bei der er Kyle Lowry herausforderte, besser in Form zu kommen, und Bam Adebayo, um ein kompletter Spieler zu werden. Er beantwortete eine Frage zum Dienstplanaufbau im nächsten Jahr mit der unerklärlichen Aussage, dass er jede Woche mit seiner Frau „zurückläuft“, und prahlte mit seinen körperlichen Fähigkeiten im Alter 77. Also, weißt du, ähnlich wie die meisten Ausflüge zu Opas Haus: super umständlich, aber am Ende bist du froh, dass du bei ihm vorbeigeschaut hast.

An einem Punkt forderte er Reporter zu einem Kraftakt heraus, als wäre er auf einer Festivus-Feier, schlug sich stolz auf die Brust und sagte, er könne mehr Druck machen -ups als jeder andere im Raum.