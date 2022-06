Startseite/Welt/ Kevin Wildes: Jayson Tatum muss Tom Cruise sein Kevin Wildes: Jayson Tatum muss Tom Cruise sein

Jayson Tatum hat dieses Jahr einen weiteren großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, indem er First-Team All-NBA-Ehrungen erhielt und die Boston Celtics zu ihrer ersten NBA führte Finalauftritt seit über einem Jahrzehnt. Auf der größten Bühne hat er sich allerdings schwer getan. Tatum schießt nur 34 Prozent vom Boden und ein schreckliches 28 Prozent auf Zwei-Punkte-Versuche gegen die wimmelnde Verteidigung der Golden State Warriors. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Tatum in dieser Nachsaison kämpfen sehen, aber es ist das erste Mal, dass wir ihn so lange kämpfen sehen.

So gut der Kader der Celtics auch ist, sie werden es schwer haben, die Hardware nach Hause zu bringen, wenn ihr bester Torschütze es nicht zum Laufen bringt . Kevin Wildes von Das Wichtigste zuerst