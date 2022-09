Startseite/Welt/ Keyshawn Johnson: Mac Jones sah in der Vorsaison wie ein schlechter Mac & Cheese aus Keyshawn Johnson: Mac Jones sah in der Vorsaison wie ein schlechter Mac & Cheese aus

Mac Jones geht in seine zweite Saison bei den New England Patriots und nach drei Vorsaison-Spielen sieht es nicht gut aus. Jones hat nicht sehr viel gespielt, stimmt, und wir haben viele schreckliche Vorsaison-Teams gesehen, die am Ende gut enden, sobald die reguläre Saison beginnt. Aber es gibt Grund zur berechtigten Sorge, wenn man bedenkt, dass New England Josh McDaniels durch das gescheiterte Braintrust von Matt Patricia und Joe Judge ersetzt hat, wie zahlreiche Doom-and-Gloom-Berichte von Beat-Autoren in den letzten zwei Monaten belegen.

Jones war letztes Jahr ein System-QB. Jetzt ist das System vorbei, das ihn zu einem erfolgreichen Rookie-Jahr geführt hat. Am Freitag spielte Jones Extended Snaps gegen die Las Vegas Raiders und absolvierte neun Pässe bei Versuchen für 71 Yards und ein Abfangen. Er führte die Offense zu einem Field Goal. Alle gegen die Verteidigung der zweiten Mannschaft der Raiders.

Es ist nicht so toll, und Keyshawn Johnson war heute Morgen gesperrt und geladen, um darüber zu sprechen.

Alle oben genannten Vorbehalte zur Vorsaison gelten weiterhin, und zu dieser Jahreszeit geht es um den Prozess, nicht um Ergebnisse . Unglücklicherweise für New England waren sowohl der Prozess als auch die Ergebnisse schrecklich.