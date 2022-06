Startseite/Welt/ Keyshawn Johnson vergleicht LeBron James mit Aaron Rodgers nach dem Zitat von Warriors Keyshawn Johnson vergleicht LeBron James mit Aaron Rodgers nach dem Zitat von Warriors

LeBron James trat gestern wieder in den Zeitgeist ein, als HBO einen Trailer für die neueste Folge von The Shop veröffentlichte und LeBron wurde gefragt, für wen er von den verbleibenden Teams in den NBA-Playoffs spielen möchte. Es war keine besonders schwere Wahl, da nur noch zwei dieser Teams übrig sind und eines von ihnen der schärfste Rivale der Los Angeles Lakers ist, also sagte LeBron, dass er gerne für die Golden State Warriors spielen würde.

Es war ein harmloser Kommentar in einer völlig theoretischen Diskussion, aber seit LeBron James es sagte, fingen die Leute an zu reden. Es führte heute Morgen zu einem Gespräch über Keyshawn, JWill & Max , in dem Keyshawn Johnson LeBron mit Aaron Rodgers verglich, weil er der Meinung war, dass der Kommentar einfach ein war Weg für den Lakers-Star, das Gespräch auf ihn und seine Marke zu lenken, ähnlich wie Rodgers dazu neigt, sich zu äußern, wenn er nicht im Rampenlicht steht, weil Superstars relevant bleiben müssen.

Da wurde es etwas existentiell. Darüber zu sprechen, wie das Reden über LeBron die Show daran hindert, über das NBA-Finale zu sprechen. Und es ist auch lustig zu sagen, weil niemand diese Jungs dazu bringt, über LeBron zu reden, anstatt über den Basketball zu diskutieren, der immer noch gespielt wird.

Es ist amüsant, die Namen von LeBron James und Aaron Rodgers im selben Satz zu sehen. Ich nehme an, es gibt einen roten Faden zwischen den beiden, aber Rodgers Methode, Aufmerksamkeit zu erregen (wenn das sein einziges Ziel ist), ist … ein bisschen anders als das, was LeBron gerne tut.

Aber nur Superstar-Sachen, oder?

