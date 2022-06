Killjoy Usher von den Chicago Cubs zeigt keine Emotionen, als er eine glorreiche Pyramide aus leeren Bierbechern zerstört

Die Chicago Cubs schlugen gestern Abend die St. Louis Cardinals im Wrigley Field, aber die eigentliche Show fand auf der Tribüne statt, wo eine Gruppe von Fans stand eine große Anzahl leerer Bierbecher zusammengestellt und eine große Pyramide geschaffen. Oder Bieramid, wenn man so will. Unglücklicherweise, bevor die Struktur fertiggestellt war, kam ein Platzanweiser vorbei und warf das Ganze um.

Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Spaß mehr hasst als dieser Typ pic.twitter.com/d1ILDt1K4d – Jomboy Media (@JomboyMedia) 3. Juni 2022

Bei dieser Entscheidung gibt es einige ernsthafte logische Probleme. Erstens stellt die Becherpyramide für niemanden eine Gefahr dar. Es sind leere Becher. Was befürchten Sie, wird passieren? Dass sie umfallen und ein Chaos anrichten könnten? Außerdem ist der einfachste Weg, sie aufzuheben, sie zu stapeln, während sie sich in der Pyramide befinden. Schaut sich dieser Typ keine Custacking-Videos an?