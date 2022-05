Kind, das Aaron Judge-Shirt trägt, bekommt Aaron Judge-Homerun-Ball in unglaublich reinem Clip

Aaron Judge setzte sein heißes Schlagen fort für die erstplatzierten New York Yankees, indem sie einen Solo-Homerun zum Auftakt der Wertung gegen die Toronto Blue Jays schossen. Der neunte Dinger des Schlägers in diesem Jahr 427 Füße in die Hände eines glücklichen Fans. Jetzt können wir nicht sein 70 Prozent sicher, dass der Typ im Blue Jays-Hemd Kanadier war, aber wenn man bedenkt, was er als nächstes tat, können wir ungefähr sein Prozent sicher. Denn blitzschnell überreichte er einem Youngster im Judge-T-Shirt den Souvenir-Baseball. Es waren die guten Sachen, über die Kenny Chesney immer singt. Reduzieren Sie Ihren Zynismus ganz nach unten, denn Sie werden gleich mit einem gewaltigen Moment ins Gesicht geschossen. Ich bin nicht weinen, du weinst?#BlueJays #Yankees @MLB pic.twitter.com/jCFdWpMnrq — Tim und seine Freunde (@timandfriends) 4. Mai 1080