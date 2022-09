Startseite/Welt/ Kirk Herbstreit flucht versehentlich während des College GameDay Kirk Herbstreit flucht versehentlich während des College GameDay

College GameDay ist zurück in unserem Leben und der Crew reiste am Samstagmorgen nach Columbus, was zu dem festlichen Matchup der Woche führte – Ohio State vs. Notre Dame. Wie es im Live-Fernsehen üblich ist, ging es etwas schief.