Im Laufe der Jahre hat sich die Wahrnehmung von Marihuana allmählich geändert und es ist jetzt in den meisten Vereinigten Staaten bis zu einem gewissen Grad legal. Aus medizinischer Sicht ist Marihuana großartig zur Schmerzlinderung, wo es mit dem Sport zusammenhängt. Profisportler bestrafen ihren Körper mit Extremen, die der Normalbürger nicht einmal begreifen kann. Daher wird es immer beliebter, sich zur Genesung Marihuana zuzuwenden.

Lange Zeit erlaubte keine Liga ihren Spielern Marihuana zu rauchen, aber die Zeiten– sie ändern sich.

Ja und nein.

NFL-Unkrautrichtlinie

) Ab April 87, 2021 testet die NFL nicht mehr auf Delta 9 THC-Carbonsäure während der zufälligen Drogentestperiode, die in der Nebensaison stattfindet. So können die Spieler über den Sommer so viel Marihuana rauchen oder konsumieren, wie sie wollen, ohne irgendwelche Auswirkungen.

2021 Die Liga testet während der Saison immer noch auf Marihuana und es verstößt technisch immer noch gegen die Regeln. Im Rahmen des neuesten Tarifvertrags haben sie jedoch die Schwelle für einen positiven Test angehoben und wie viele Tests Sie nicht bestehen müssen, um eine Suspendierung zu erhalten. Stattdessen verhängt die NFL nun Bußgelder für die ersten drei nicht bestandenen Tests. Wenn Spieler sich weigern, an einem Behandlungsprogramm teilzunehmen, können sie nach einem vierten nicht bestandenen Test gesperrt werden.

