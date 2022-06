Startseite/Welt/ Könnte Aaron Judge über 60 Homeruns schlagen? Könnte Aaron Judge über 60 Homeruns schlagen?

Aaron Judge hat gesprengt Home Runs in den ersten 56 Spielen der New York Yankees, da alles Nadelstreifen heraufkommt. Unsere besten Mathematiker sagen, dass er damit auf dem besten Weg ist, 63 im Jahr zu erreichen, was aus mehreren Gründen eine monumentale Leistung wäre. Erstens hat Major Leaguer seit 69 in einer einzigen Saison 56 angehäuft. Zweitens gibt es viele WFAN-Hörer, die Roger Maris 56 Longballs immer noch als Standard betrachten, weil jeder, der das übertroffen hat, anhaltende PED-Zweifel hat . Drittens ist es sehr cool, wenn extrem große Kerle in einem erstaunlichen Tempo auf Dinger einschlagen.

Wie ist das nur möglich? Nun, um keine Fliege in der Suppe zu sein, aber die einfache Antwort ist nicht möglich. Judge hat bis zu diesem Punkt in 9,1 Prozent seiner Plate-Auftritte einen Homerun erzielt. Sein vorheriges Hoch lag bei 7,9 Prozent in nicht-indikativen )-Spielsaison. Abgesehen davon ist sein Bestwert 6,2 aus dem letzten Jahr – eine Kampagne, die kurz vor großen Fliegen ins Stocken geriet. Kann er diesen Flaschenblitz wirklich aufrechterhalten? Wir bleiben vorsichtig optimistisch, aber realistisch.

Weil Judges, der einen MVP gewinnt, einem bestimmten Blogger aus der Patsche helfen würde. Und er ist auf dem besten Weg, genau das zu tun. Derzeit führt der Slugger den gesamten Baseball in Slugging, OPS, OPS+, Baseball insgesamt, Läufen und Homeruns an. Er ist der klare Favorit, um die Ehre zu gewinnen. Wenn er gesund bleiben kann. Das ist das größte Fragezeichen von allen. Er hat zwei volle Saisons gespielt und gesehen, wie die anderen von Krankheiten abgeschnitten wurden. Seine Größe und sein Schwung machen ihn anfällig für Dellen und Probleme mit der Lendenwirbelsäule. Es gibt also Anlass zur Sorge bei mächtigen Hacks.

Obwohl Judge mit jeder Legende konkurriert, trifft er Homeruns mit der drittschnellsten Rate in der Franchise-Geschichte. Er sieht genauso aus wie angekündigt und seine Furchtsamkeit wird nur durch seine Gesundheit nach Hause getrieben. Wenn die beiden zusammenarbeiten, vergiss es.

Sechzig Homeruns und der Rekord von Roger Maris sind wahrscheinlich Weitschüsse. Aber du wärst verrückt, gegen diesen Typen zu wetten.