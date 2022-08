Startseite/Welt/ Könnten die Kansas City Chiefs wirklich ein Team auf dem letzten Platz sein? Könnten die Kansas City Chiefs wirklich ein Team auf dem letzten Platz sein?

Die Verteidigung der Kansas City Chiefs ließ sie im AFC-Meisterschaftsspiel im Stich, sodass die Cincinnati Bengals zurückstürmen und alle Versammelten im Arrowhead Stadium schocken konnten . In der Nebensaison verlor Patrick Mahomes Tyreek Hill, die gruseligste Bedrohung im gesamten Fußball. Die Los Angeles Chargers und Las Vegas Raiders haben bis zum bitteren Ende um den letzten Platz in den Playoffs gekämpft und sich selbst verbessert. Russell Wilson ist jetzt ein Denver Bronco. Die Annahme, dass die Chiefs zu einem weiteren AFC West-Titel stürmen, ist also nicht ganz sicher. Aber niemand ist so pessimistisch in Bezug auf seine Chancen wie James Jones, der glaubt, dass Kansas City im Keller der AFC West landen wird.

Der frühere Wideout, der derzeit Teil des Radiosenders Green Bay Packers ist, teilte seine einzigartige Sicht auf den Ryen Russillo Podcast.

— The Ringer (@ringer) 3. August

„Jeder hält mich für verrückt, Mann, aber ich glaube wirklich, dass die Kansas City Chiefs im Westen als Letzte abschließen werden“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass sie besser sind als die Denver Broncos. Ich glaube nicht, dass sie besser sind als die Las Vegas Raiders. Ich glaube nicht, dass sie besser sind als die Los Angeles Chargers. Ich glaube nicht. Ich denke, dies ist das schlechteste Team in dieser Division und ich weiß, dass es verrückt klingt, weil sie es die letzten Jahre hintereinander gewonnen haben Reihe, aber sie haben wahrscheinlich die schlechteste Verteidigung von allen. Sie haben wahrscheinlich die schlechtesten Spielmacher auf der Außenseite ihres Quarterbacks von allen. Sie brauchen Patrick Mahomes, um super, super, super, super speziell zu sein. Er hat es uns gezeigt Er kann, aber kann er es konsequent ohne Tyreek Hill da draußen für ein ganzes Jahr tun? Kapitän in Tyrann Mathieu und versäumen es, den Quarterback unter Druck zu setzen. Alles, was er erwähnte, ist ein berechtigtes Anliegen. Gleichzeitig ist es wirklich schwer vorstellbar, dass Mahomes, Travis Kelce und Andy Reid nicht etwas herausfinden. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Dynastie gegen eine Wand stößt und so weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Vielleicht ist das der Treibstoff, den Mahomes braucht. Wenn er der nächste Tom Brady werden soll, was gibt es besseres, als sich den Zweiflern zu stellen?