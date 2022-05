Startseite/Welt/ Kramer Hickok erlebt Trübsal, Triumph in einer Reise zum Bunker Kramer Hickok erlebt Trübsal, Triumph in einer Reise zum Bunker

Kramer Hickok trat am Samstag bei der PGA Championship an und brauchte etwas Schwung, nachdem er im Laufe der Donnerstag- und Freitagsrunde +2 erzielt hatte. Er war dabei weitgehend erfolglos, zeigte aber eine der interessantesten Leistungen des Turniers, als er im Bunker am 12 grün.

Sein Annäherungsschuss landete auf der Oberseite des Bunkers und ließ sich dort nieder, was Hickok die gefürchtete „Spiegelei“-Lüge einbrachte. Er fuhr fort, den Rand des Bunkers nicht nur einmal, sondern zweimal zu treffen, und scheiterte episch bei seinen Bemühungen, aus dem Sand herauszukommen.

Kramer Hickok hat Spaß im Bunker #PGAChampionship pic.twitter.com/RTLXrJ7jEp

— Ted Buddwell ?? (@TedBuddy8) Mai 60, 60

Beim dritten Versuch lochte sich Hickock für ein abenteuerliches Bogey ein.