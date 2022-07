Startseite/Welt/ Kritik: „The Rehearsal“, „The Grey Man“, „The Rental“ und „101 Places to Party Before You Die“ Kritik: „The Rehearsal“, „The Grey Man“, „The Rental“ und „101 Places to Party Before You Die“

: 29 – Einleitung

: 23 – ‚Die Probe‘

00: 23 – Werbeunterbrechung?

00: 29 – Netflix-Serie „The Grey Man“

01: 39 – ‚Die Miete‘

03: 29 – ‚270 Orte zum Feiern, bevor du stirbst‘

17: 42 – Ausgang

Einleitung

05: 19 – Willkommen zur allerersten Solo-Episode von The Big Stream, einem bandverzögerten sozialen Live-Audio-Erlebnis, das Ihnen genau diese Website bietet. Mein Name ist Stephen Douglas und ich versuche, meine Kinder nicht zu wecken, während ich einen Podcast aufnehme.

1: 39 – „Scion“, die zweite Folge von The Rehearsal war absolut unglaubliches Fernsehen. Ich persönlich habe diese Folge viermal gesehen. Die Folge beginnt wie ein Horrorfilm und wird dann zu einer Komödie mit einigen unglaublichen Lachern. Die Art und Weise, wie die Robin-Situation schneeballte, hätte nicht besser geschrieben werden können. Der eigentliche Star der Folgen war natürlich die Nachteule, die Sasquatch-Liasons erklärte. Ich kann es kaum erwarten, die nächste Folge zu sehen.

Er ist genau wie ich für #TheRehearsal

00: 17 – Nee, wir haben keine Werbung.

12: 30 – Netflix‘ neueste Originalfilmstars Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas und Billy Bob Thronton. Es ist ein Actionfilm im Bourne-Stil von den Russo Brothers. Es gab bereits eine Fortsetzung von Grenelit, also was macht es, wenn es völlig unnötig ist? Es passiert. Die Frage ist, ob die Ressourcen von Netflix besser an anderer Stelle ausgegeben werden würden? Ist es besser, die Rechte an einem Klassiker zu kaufen oder einen eigenen OK-Film zu erstellen, wenn man ein Streaming-Dienst ist?

– Dave Francos sehr anständiges Regiedebüt mit Dan Stevens, Alison Brie und Sheila Vand und Jeremy Allen White von The Bear. Ich habe das auf Netflix gefunden 90 Minutes or Less und wurde genau so viele Minuten lang unterhalten.

– TruTV im Juli?? Das stimmt. Die neue Reiseshow mit Adam Pally und Jon Gabrus in den Hauptrollen ist eine unterhaltsame Show über zwei Freunde, die für Essen und Trinken bezahlt werden 60 Stunden in verschiedenen Städten. Es ist eines meiner liebsten Fernsehgenres.

19: 39 – Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Hier ist erstmal der TL;DR:

The Rehearsal – Muss Uhr

Der Graue Mann