kyle-brandt-von-nfl-network-sauer-auf-deshaun-watsons-sechs-spiele-sperre

Die Nachricht von Deshaun Watsons Sechs-Spiele-Sperre wurde mit viel Enttäuschung und Wut aufgenommen, während wir darauf warten, herauszufinden, ob Roger Goodell geht mit einer strengeren Bestrafung des Quarterbacks der Cleveland Browns übertrieben zu werden. Nachdem sie im letzten Jahr von Dutzenden von Frauen gegen Watson gehört haben, glauben viele Menschen, dass die Bestrafung nicht zu dem mutmaßlichen Verbrechen passt. Einer dieser Leute ist Kyle Brandt von NFL Network, der heute Morgen die Entscheidung über Good Morning Football getroffen hat.

Gedanken zu Deshaun Watson und 6 Spielen pic.twitter.com/GBLoa7V7kY

– Kyle Brandt (@KyleBrandt) 1. August

Ich denke, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung, warum sich die Leute über die kurze Suspendierung aufregen, auch wenn der Tarifvertrag für etwas Längeres keinen Präzedenzfall enthält. Das ist etwas, was wir waren folgt seit über einem Jahr, und wenn es das ist, sieht es so aus, als gäbe es überhaupt keine ernsthaften Auswirkungen für Watson. Besonders wenn man bedenkt, was der betroffene Richter tatsächlich gesagt hat.

Die Entscheidung von Richterin Sue L. Robinson besagt, dass Deshaun Watsons „Muster des Verhaltens war ungeheuerlich“, stellt jedoch fest, dass das Verhalten „gewaltfreies sexuelles Verhalten“ war, um die Entscheidung zu erklären, ihn für sechs Spiele zu sperren, pro Quelle.

– Tom Pelissero (@TomPelissero) 1. August 2022