Startseite/Welt/ Kyle Brandt zerreißt die Browns und Deshaun Watson Kyle Brandt zerreißt die Browns und Deshaun Watson

Die Cleveland Browns und Deshaun Watson haben am Donnerstag viele NFL-Beobachter mit der Art und Weise verärgert, wie sie auf den Quarterback reagiert haben 11-Spielsperre. Count Kyle Brandt unter ihnen.

In der Freitagsfolge von

Good Morning Football

, zielte Brandt auf die Browns und Watson und drückte seine Abscheu über das aus, was er am Donnerstag gesehen hatte. Nachdem Watson vor einer Woche einige Reue gezeigt hatte, nahm er dies am Donnerstag zurück, indem er seine Unschuld behauptete. Und Browns-Besitzer Jimmy Haslam verschenkte das Spiel und sagte im Grunde, der einzige Grund, warum er Watson eine zweite Chance gebe, sei, dass er ein Star-Quarterback sei.