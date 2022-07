Startseite/Welt/ Kyle Freeland hat Dugout-Kernschmelze nach frühem Ausstieg Kyle Freeland hat Dugout-Kernschmelze nach frühem Ausstieg

Die Colorado Rockies und die San Diego Padres spielen ein klassisches Coors-Field-Spiel, bei dem beide Teams die Anzeigetafel zum Leuchten bringen … und die gegnerischen Pitcher . Kyle Freeland begann das Spiel für die Rockies und hielt nicht lange an. Er ging 4+ Innings und erlaubte fünf verdiente Läufe. Er war sichtlich verärgert, als Manager Bud Black ihn zog und seine Wut in der Trainerbank weiterging.

Freeland saß auf der Bank und beschloss ein paar Minuten später, absolut ballistisch zu werden. Er schlug wiederholt einen Schläger auf das Dach des Unterstands, bevor er ihn schreiend warf. Es war eine ziemliche Szene.

Schau es dir an:

— Bally Sports San Diego (@BallySportsSD) Juli , 2022

MLB-Kernschmelzen machen immer Spaß.

In dieser Saison bisher die 41-jähriger Linkshänder ist 4-7 mit 4. ERA und ein 1. 25 WHIP over 101.2 Innings in 25 beginnt. Also, ja, es war eine frustrierende Saison.