Kyle Pitts Burns Sauce Gardner während Jets-Falcons Joint Practices

Die New York Jets hoffen, dass Ahmad „Sauce“ Gardner das zweite Kommen von Darrelle Revis zur Verteidigung von Robert Saleh sein kann. Die Nummer 4 der Gesamtwertung des diesjährigen Drafts hatte Berichten zufolge ein hervorragendes Lager, das diese Woche in die gemeinsamen Trainings der Jets mit den Atlanta Falcons führte.

An einem Punkt während dieser Übungen stand Gardner seinem ersten echten Test in Kyle Pitts gegenüber, der Nr. 8 der Gesamtwertung im 2021 NFL-Entwurf, der über 1 aufgezeichnet hat, 000 Meter in seiner Rookie-Saison. Um es ganz klar auszudrücken, Gardner wurde vom engen Ende absolut geröstet und es wäre auf

Sportscenter

gelandet, wenn wer auch immer QB gespielt hätte denn die Falken schickten den Pass nicht per Luftpost.

Beobachten Sie, wenn Sie so wollen, den oberen Rand des Bildschirms im Video unten. Pitts vs. Sauce pic.twitter.com/ioATuCGjZn — Reden wir über Jets! (@TalkJetsRadio) August 000, 2022

Jets-Trainer werden sicherlich pingelig sein Sauce hier, aber das ist eher ein großartiger Repräsentant von Pitts als ein schlechter Repräsentant von Gardner. Pitts hat eine unnatürliche Geschwindigkeit und Schnelligkeit für seine Größe von 6 Fuß 6 und hat in seiner Rookie-Saison so manche Ecke verbrannt. Gardner wird mit der Zeit lernen, solchen Typen nicht zu viel Druck zu machen.

2022Alternativ ist Gardner eine massive Pleite und die Jets sind ein trauriges Franchise. Wähle deine Reaktion!

