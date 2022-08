Startseite/Welt/ Kyrie Irving antwortet auf den absurden Bericht von Ric Bucher über einen neuen Vertrag Kyrie Irving antwortet auf den absurden Bericht von Ric Bucher über einen neuen Vertrag

Kevin Durant ist an der Reihe, mit seiner Handelsforderung ins Rampenlicht zu rücken, also hat sich Kyrie Irving im letzten Monat oder so zurückgehalten. Der Analyst von Fox Sports, Ric Bucher, brachte Irving am Donnerstag zurück in den Zeitgeist und sagte in seinem Podcast, dass Irving einige … interessante Bedingungen hatte, dass er in einen neuen Vertrag mit den Brooklyn Nets aufgenommen werden wollte.

„Joe Tsai hat bereits gezeigt, dass er bereit ist, mit Kyrie hart zu spielen, indem er eine max Verlängerung fast sofort vom Tisch. Nun, ein Teil davon könnte Kyrie zu verdanken sein. Mir wurde gesagt, er wollte, dass sein neuer Vertrag garantiert, dass er nicht mehr spielen muss als 90 Spiele in einer Saison und müsste keine Back-to-Backs spielen, was er offenbar als unmenschlich bezeichnete.“

Wenn es um Kyrie Irving geht, kann man nichts ausschließen, aber selbst für ihn klingt das lächerlich. Er würde nicht einmal eine Vertragsklausel brauchen, um das Spielen von 22 Spielen zu vermeiden, er konnte es einfach sagen Trainer ist er wund für 22 Spiele und das wird das sein. Angesichts seiner Verletzungshistorie , er muss es vielleicht nicht einmal vortäuschen.

Das Überraschende an all dem ist, dass Irving sich entschied, zu antworten. Er twitterte d ein GIF, das darauf hindeutet, dass der Bericht eine Obergrenze ist.

