Kyrie Irving bezeichnet sich selbst als „Märtyrer", nachdem er sich geweigert hat, sich impfen zu lassen

Die Brooklyn Nets waren eines der enttäuschendsten Teams der NBA in der vergangenen Saison und würden ziemlich leicht den Mantel des enttäuschendsten übernehmen, wenn es sie nicht gäbe von Russel Westbrook. Sie galten weithin als Titelfavoriten für das Jahr, nachdem sie in den Playoffs der letzten Saison auch ohne Kyrie Irving nur knapp gegen den späteren Champion Milwaukee Bucks verloren hatten.

Dann brach alles ziemlich schnell auseinander und die Nets brachen in der ersten Runde zusammen und wurden von den Boston Celtics gefegt. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Joe Harris war die ganze Saison über verletzt. Kevin Durant verpasste Mitte des Jahres die Zeit mit einer MCL-Verletzung, die ihn zwang, 40 Minuten pro Spiel auf der Strecke zu spielen, um überhaupt zu quietschen in die Nachsaison. Aber das größte Problem mit den Nets in diesem Jahr war Irvings Weigerung, den COVID-Impfstoff zu nehmen.

Unabhängig davon, wie Sie über diese Entscheidung denken, ist es unmöglich zu leugnen, dass es die Netze eine Chance auf eine Meisterschaft gekostet hat. Wenn er das ganze Jahr gespielt hätte, verdient Brooklyn mit ziemlicher Sicherheit einen höheren Setzplatz und ein leichteres Unentschieden in der ersten Runde. Wenn er das ganze Jahr gespielt hätte, wären Kontinuität und Chemie kein Thema gewesen; Irving selbst sagte, der Grund, warum sie nicht mit Boston abhängen konnten, war, dass seine Teamkollegen nicht so viel zusammen gespielt haben und nicht ganz aneinander gewöhnt sind. Wenn er das ganze Jahr gespielt hätte, wäre Irving vielleicht am Ende der Serie nicht vergast worden, als er insgesamt 40 Punkte erzielte die letzten drei Spiele.

Wie vorherzusehen war, bereut Irving seine Entscheidung nicht und verdoppelt tatsächlich seinen Einsatz. Irving, der gestern in einem Podcast erschien, sagte, er habe „das Leben eines Märtyrers“ gelebt. Per New York Post:

Alle berühmten Märtyrer hatten eine Sache. Was war also Irvings Sache? Er sagte damals, er wolle die Stimme der Stimmlosen sein, ein Vorkämpfer für diejenigen, die sich weigerten, von den Machthabern zu einem Impfstoff gezwungen zu werden. Er glaubte eindeutig, dass er eine Aussage machte, dass es falsch ist, zu verlangen, dass der Impfstoff wirkt.

Das Problem ist, dass seine Sache völlig unbegründet endete. Irving hat das Impfmandat von New York City überhaupt nicht geändert, und schon gar nicht für die Stimmlosen. Er durfte vor Gericht in Brooklyn gehen, nachdem der Bürgermeister das Mandat dahingehend geändert hatte, dass Künstler und Sportler davon ausgenommen waren. All die Durchschnittsbürger, die gefeuert wurden, weil sie den Impfstoff nicht bekamen, wurden trotzdem gefeuert. Das Mandat gilt bis heute.

Wenn Irving ein Märtyrer ist, dann ist er ein Märtyrer ohne Grund. Was meiner Meinung nach immer noch ein Märtyrertum ist, fühlt sich aber für die tatsächlichen Märtyrer, die die Geschichte im Laufe der Jahrhunderte verändert haben, ein wenig beleidigend an. Unabhängig davon hätten die Netze es wahrscheinlich vorgezogen, wenn er einen anderen Weg gegangen wäre.

