Kyrie Irving-Jalen Brunson-Handel von Bill Simmons macht absolut Sinn

Kyrie Irving und Kevin Durant scheinen die einzigen beiden zu sein, die denken, dass Kyrie Irving nächste Saison mit Kevin Durant in Brooklyn spielen sollte. Die Nets wollen Irving keinen neuen Deal machen und alle sind froh, sich vorzustellen, dass Kyrie gehandelt wird, einschließlich Bill Simmons und Ryen Russillo, die Anfang dieser Woche in einem Podcast über sechs potenzielle Landeplätze für Irving gesprochen haben.

Machen Sie keinen Fehler, wir aggregieren dies *nicht*. Wir möchten lediglich darauf hinweisen, dass die Idee eines Handels zwischen Kyrie Irving und Jalen Bruson irgendwie verlockend ist.

Kyrie hat viel Erfahrung damit, an der Seite von Kevin Durant und LeBron James zu spielen. Die Idee, dass er sich mit Luka Doncic einen Rückraum teilt, klingt gar nicht so verrückt. Er wäre ein Upgrade von Brunson und würde den Mavericks einen weiteren hochkarätigen Schussmacher geben, der am Ende der Spiele agieren kann, um Luka viel Druck zu nehmen.

Die Mavs sind die Art von Organisation, die Kyrie angreifen könnte. Ja, sie haben gerade das Finale der Western Conference erreicht, aber Brunson ist vielleicht alleine auf dem Weg nach New York. Wenn sie das schaffen könnten, wäre es eine ziemlich gute Rendite. Außerdem wissen Sie, dass es niemals Impfanforderungen geben wird, die Kyrie davon abhalten, Heimspiele in Texas zu spielen.