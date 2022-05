Kyrie Irving reagiert auf Kendrick Lamars Anti-Vax-Referenz auf neuem Album: „Es löst Gespräche aus“

Kendrick Lamar hat ein neues Album veröffentlicht, Herr. Moral & the Big Steppers , letzte Nacht. Die Leute waren so begeistert von dem neuen Material, dass sie Apple Music und Spotify möglicherweise kurzzeitig zum Absturz gebracht haben. Eine Sache, die wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Kendrick während des Songs „Saviour“ (mit Baby Keem und Sam Dew) in einem Vers über Covid auf Kyrie Irving verwiesen hat. Sie können hören, wie er Kyrie um 1: 23 in das Lied erwähnt.

Ich habe gesehen, wie ein Christ das Impfzeichen des Tieres gesagt hat Dann erkrankte er an Covid und betete zu Pfizer um Erleichterung

Dann bekam ich Covid und fing an, Kyrie zu befragen

Wille Ich bleibe zwei Wochen lang organisch oder verletzt in diesem Bett

Da immer alles gleichzeitig passiert, dauerte es nicht lange, bis Kyrie Irving den Song abspielte und auf den Text in seinem Twitch-Stream reagierte, während er Grand Theft Auto spielte.

„Also… er ist ein Ziegenbock. Das wissen wir. Das geht den Leuten bestimmt über den Kopf, aber das gehört zur Kunst dazu. Es regt Gespräche an. Es regt Gespräche an. Ich liebe es. Du weißt, was ich meine? Er ist gezähmt. Ich bin nicht… ich bin nicht sauer. Ich bin nicht gleichgültig. Ich bin einfach dankbar. Wie ist es damit?“

Kyrie lachte über die Idee, dass die Leute dachten, das sei ein Diss. „Können wir die Kunst einfach wertschätzen?“ Er kicherte weiter, als er darüber sprach, wie großartig er es fand.

Kyrie bleibt völlig ungestört.