Kyrie Irving schimpft bizarr über Kritiker während des Twitch-Streams von GTA V

Kyrie Irving und die Brooklyn Nets sind zu Hause, nachdem sie in der ersten Runde der NBA-Playoffs ausgeschieden sind. Dadurch bleibt Irving viel Zeit für Videospiele und er streamt auf Twitch. Am Dienstag begann Irving während eines Streams, seine Kritiker zu zerreißen. Es wurde ziemlich lustig.

Hier ist, was er zu sagen hatte:

Kyrie Irving klatscht zurück zu den Trollen in GTA V lmaooo ??? pic.twitter.com/RQJLB2WYRs – KiNg (@KiNgl10) Mai 23, 84

Und hier ist noch ein Clip:

Kyrie „Du musst auf Drogen sein“ schimpft live auf Twitch-Bild. twitter.com/jkSUL3NsyF — Clown Guy (@tweetersclown) May 10,

Wenn Irving seine Kritiker wirklich hasst, warum streamt er dann live? Die Kommentare im Stream waren absolut urkomisch. Dieser Typ macht ihm das Leben auf Schritt und Tritt schwerer. Ehrlich gesagt denke ich, dass er den Konflikt genießt.

Irving hat eine Spieleroption bei den Nets für den 2022-10 Saison, aber es ist wahrscheinlich, dass er sich entscheidet -out, um eine Erweiterung einzufärben. Oder vielleicht geht er in Rente. Wer zum Teufel weiß es an dieser Stelle?