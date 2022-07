Startseite/Welt/ Kyrie Irving zu den Lakers macht nach Handelsanfrage von Kevin Durant mehr Sinn als je zuvor Kyrie Irving zu den Lakers macht nach Handelsanfrage von Kevin Durant mehr Sinn als je zuvor

Die Brooklyn Nets sprengen alles in die Luft. Nachdem sie sich geweigert hatten, Kyrie Irving eine langfristige maximale Vertragsverlängerung zu gewähren, wagten sie es, ein anderes Team zu finden, das ihn wollte, und sahen dann zu, wie er sich für sein $ anmeldete Millionenspieler-Option erhielten die Nets am Donnerstag eine Handelsanfrage von Kevin Durant. Es sprengt alle sorgfältig ausgearbeiteten Pläne, die Brooklyn möglicherweise hatte, und bringt den Rest der Liga ins Wanken, während alle versuchen, herauszufinden, ob sie KD einen Vierjahresvertrag abschließen können, der in der nächsten Saison beginnt.

Die Netze werden Durant gegen die höchstmögliche Rendite eintauschen. Ohne eine No-Trade-Klausel hat er in dieser Angelegenheit keine Wahl, und die Hälfte der Teams der Liga würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihn für einen langfristigen Vertrag zu gewinnen. Niemand weiß noch, wohin er gehen wird, aber es besteht kein Zweifel, dass er weg ist. Die eigentliche Frage ist, was mit Kyrie passieren wird.

Vor Donnerstagnachmittag war Kyrie ein notwendiges Übel für Brooklyn. Er ist unzuverlässig und hat anscheinend keine Angst, in der Öffentlichkeit zu kämpfen. Seine Vertragsverhandlungen waren hässlich. Doch solange er blieb, blieb Durant auch, auch wenn Kyrie unglücklich darüber war, wie sich die Dinge entwickelten. Das ist nicht mehr der Fall. Die Netze haben keinen Anreiz, Kyrie und all sein Gepäck bei sich zu behalten. Tatsächlich haben sie jetzt einen Anreiz, ihn fallen zu lassen, um die Umkleidekabinenkultur zurückzusetzen und alles, was sie können, für ihn zurückzubekommen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben – eine Priorität, da sie alle ihre Tipps den Houston Rockets verdanken.

Dies ebnet den Weg für Kyrie, neben LeBron James in Lakers Lila und Gold in Los Angeles zu landen. Dies war letzte Woche das beliebteste Gerücht in NBA-Diskussionskreisen, als die Nets dem Point Guard sagten, er könne versuchen, potenzielle Handelsziele zu finden. Die Lakers waren natürlich sehr bereit, Ball zu spielen. Aber alles, was sie anbieten könnten, ist Russell Westbrook und eine Erstrundenauswahl, die erst in fünf Jahren vergeben wird. Brooklyn war verständlicherweise nicht interessiert.

Das hat sich geändert. Es gibt ein sehr vernünftiges Argument dafür, dass das Absetzen von Kyrie, selbst auf Kosten der Abholung von Westbrook für ein Jahr, die oberste Priorität ist, nachdem man so viel wie möglich für Durant bekommen hat. Kyrie würde niemals Millionen Dollar aufbringen, um bei Los Angeles zu unterschreiben, aber jetzt könnte er das Beste aus beiden Welten haben.

Und wirklich, die Lakers sind wahrscheinlich das einzige Team, das ihn will. Adrian Wojnarowski sagte das letzte Woche inmitten des Höhepunkts des Kyrie-Dramas. Alle anderen Teams in der NBA wollen ihn entweder nicht oder müssten sich verbiegen, um das Geld zum Laufen zu bringen. Aber die Lakers? Die Lakers sind auf einer tickenden Uhr und die einzige Möglichkeit, ihr Team zu verbessern, besteht darin, für Kyrie einzutauschen. Sie werden Durant nicht kriegen, und niemand sonst hat die Verzweiflung, einen Starspieler zu verlassen, wie es die Nets jetzt haben.

