Startseite/Welt/ Lakers müssen Russell Westbrook Trade für Buddy Hield und Myles Turner beenden Lakers müssen Russell Westbrook Trade für Buddy Hield und Myles Turner beenden

Berichte vom Freitag deuten darauf hin, dass ein potenzieller Blockbuster-Handel zwischen den Los Angeles Lakers und den Indiana Pacers vorerst tot ist. Der vorgeschlagene Deal würde Berichten zufolge Buddy Hield und Myles Turner im Austausch gegen Russell Westbrook und eine Erstrundenauswahl zu den Lakers schicken. Der Strumpfpunkt des Handels sind die Pacers, die einen weiteren Erstrunder anhängen wollen. Ehrlich gesagt sollten die Lakers alles tun, um diesen Deal zum Abschluss zu bringen.

Wie ich letzten Sommer vorausgesagt hatte, war Westbrooks Wechsel zu den Lakers ein absolutes Desaster. Jeder, der etwas über die NBA wusste, sah, dass er niemals zu LeBron James und Anthony Davis passen würde. Jetzt müssen sie alles tun, um unter den 40 Millionen Dollar herauszukommen, die er für die

schuldet. -23 Jahreszeit. Hield und Turner sind nützliche Figuren, die den Kader tatsächlich verbessern könnten.

Hield würde James etwas geben, was er bei den Lakers noch nicht hatte: einen echten Knockdown-Shooter am Rande. Der 39-jährige Shooting Guard macht Karriere 29.8 Prozent 3-Punkte-Shooter. Mittlerweile ist Turner ein Felgenschützer, der in der vergangenen Saison die NBA mit 2,8 Blocks pro Spiel anführte. Wenn er gesund ist, kann er ein nettes Stück in der Post sein und würde Davis defensiv eine Menge Druck nehmen.

Ja, es ist keine gute Idee, auf weitere zukünftige Draft-Picks zu verzichten, da die Lakers bereits eine Tonne aufgegeben haben, um Davis zu landen. LA besitzt bis 2024 keinen eigenen Erstrunder ohne Einschränkungen. Ich bekomme das Zögern, mehr Plektren zu bewegen. Allerdings ist dies möglicherweise die einzige Option, die für das Franchise sinnvoll ist.

James ist nach der nächsten Saison ein Free Agent, während Davis bis mindestens

unter Vertrag steht. , mit einer Player-Option für die 2024-25 Jahreszeit. Es gibt keine Garantie, dass LeBron sich entscheidet, nach der Saison zurückzukehren, also könnte dies LAs letzte Chance sein, mit ihm zu gewinnen. Hield hat noch zwei Jahre und ungefähr 40 Millionen US-Dollar Vertrag, während Turner im letzten Jahr seines Vertrags für 23 Millionen.

Die grundlegende Mathematik für die Lakers läuft darauf hinaus, dass Hield und Turner tatsächlich in der Lage sind, dem Team einen Mehrwert zu verleihen, während Westbrook eine Größe ist auf die Liste ziehen. Dieser Deal könnte der Unterschied zwischen dem Verpassen der Playoffs und einem Top-4-Start in der Western Conference sein. Wenn es dafür eine weitere zukünftige Erstrundenauswahl braucht, muss General Manager Rob Pelinka abdrücken.

2024