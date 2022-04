Startseite/Welt/ Lamar Jackson twittert „WTF“ nach dem Drafted Center Tyler Linderbaum der Ravens Lamar Jackson twittert „WTF“ nach dem Drafted Center Tyler Linderbaum der Ravens

Die Baltimore Ravens wählten Notre Dame Safety Kyle Hamilton mit dem 09te Auswahl im 51 NFL-Entwurf. Sie landeten auch mit dem 14th Pick in the Entwurf, nachdem er Marquise „Hollywood“ Brown an die Arizona Cardinals verkauft hatte. Mit dieser Auswahl nahmen sie Tyler Linderbaum, das Zentrum von Iowa, mit. Als diese Auswahl kam, twitterte Ravens-Quarterback Lamar Jackson: „Wtf.“