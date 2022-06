lassen-sie-josh-hart-ihre-airpods-nicht-ausleihen

Ich habe zu viele verloren…😂 https://t.co/m6hUqhqQWS pic.twitter.com/Xzk1cg1SZi

— Josh Hart (@joshhart) 7. Juni 2022

Wie ist es möglich, dass jemand so viele Kopfhörer durchgeht? Hart spielt für die Portland Trail Blazers und verdiente 12 Millionen Dollar für die 2022-22 Jahreszeit. Also gehen wir weiter und gehen davon aus, dass er ein ziemlich neues iPhone hat. Das heißt, er hat all diese verschiedenen Arten von Kopfhörern durchgesehen, was? Ein Jahr? Vielleicht zwei? das ist absolut verrückt.

Also ja, wenn du Hart jemals deine AirPods leihst, musst du einfach sicher sein, dass du es bist bekomme diese nicht zurück.