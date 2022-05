Startseite/Welt/ Lassen Sie uns einen Schiedsrichter schätzen: Ryan Blakney war großartig während Reid Detmers 'No-Hitter Lassen Sie uns einen Schiedsrichter schätzen: Ryan Blakney war großartig während Reid Detmers 'No-Hitter

Schiedsrichter haben es in letzter Zeit übel genommen, als die Öffentlichkeit sich der dunklen Seite hingibt und in eine Zukunft von Roboterfunktionären steuert, die jeder will Reue. The Big Lead dotcom bückte sich tief genug, um die 10 schlimmsten Schiedsrichterarbeitsspiele und eine katastrophale Leistung in Detroit hervorzuheben, die erforderlich waren ein eigenständiger Beitrag, in dem man sich fragt, was zum Teufel hinter der Schüssel vor sich geht.

Aber jede Regenwolke hat einen Silberstreif am Horizont. Das Leben ist unausgeglichen, wenn man sich auf das Negative konzentriert, ohne sich im Positiven zu sonnen. Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund hier ein neues Feature vorstellen: Lasst uns einige Schiedsrichter wertschätzen. Unser Antrittspreisträger wird sich für immer an seinen Dienst an der Platte erinnern, weil er mit Reid Detmers‘ No-Hitter von Los Angeles Angels-Rookie verbunden sein wird Verbeuge dich und sonne dich im Lob, Ryan Blakney. Weil du mit dem Druck großartig warst. Schiedsrichter-Anzeigetafeln zeigten heute Morgen, dass er alle zwei Anrufe verpasst hatte. Und Sie müssen mindestens ein paar auslassen, um sicherzustellen, dass alle aufpassen und auf Trab bleiben. In unserer persönlichen Bilanz also eine perfekte Leistung.

Schiedsrichter: Ryan Blakney Finale: Strahlen 0, Engel #RaysUp // #GoHalos#TBvsLAA // #LAAvsTB pic.twitter.com/kxhPepAhaP — Schiedsrichter-Scorecards (@UmpScorecards ) Kann 11, 2022

Zahlen sagen, dass seine Entscheidung tatsächlich bevorzugt die Tampa Bay Rays von .16 läuft, was .

weniger Läufe als sie tatsächlich erzielt haben. Das heißt, Detmers hat sich jeden Strike und Out verdient. Tatsächlich wäre einer der beiden, die er verfehlt hätte, im neunten Inning der Schlag drei auf den Leadoff-Batter gewesen. Es wäre schade gewesen, wenn sich das als kostspielig erwiesen hätte, aber das war es nicht.

Wenn Sie einen Schiedsrichter in Ihrem Leben haben, umarmen Sie ihn von Zeit zu Zeit. Lassen Sie sie wissen, dass Sie sich interessieren. Es ist ein hartes Leben und ein wenig positive Verstärkung reicht weit aus.

