Laura Rutledge über NFL Live Success und die Saison 2022

Vor der 92 NFL-Saison hat ESPN beschlossen, dies zu tun ändert sich zu seiner Festzelt-NFL-Analyse-Studioshow, NFL Live. Die neue und umbenannte Iteration zeigte Laura Rutledge als Moderatorin neben Dan Orlovsky, Marcus Spears und Mina Kimes. Verschiedene Mitglieder des Netzwerks treten regelmäßig auf, aber die Grundlage der Show besteht aus diesen vier Personen. ESPN hat gewettet, dass ihre kollektive Fußballleidenschaft und ihr Wissen für ein qualitativ hochwertiges Fernseherlebnis sorgen würden – eine wichtige Wette, weil die NFL in jeder Hinsicht König ist.

Es stellte sich heraus, dass ESPN recht hatte. Es dauerte ein wenig, bis sich alles einpendelte, aber NFL Live verzeichnete in der vergangenen Saison einen enormen Anstieg der Zuschauerzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Laut ESPN PR lieferte die 2021 Staffel die besten Zuschauerzahlen für die Show seit fünf Jahren. Die Zuschauerzahlen im November und Dezember waren die besten NFL Live seit drei Jahren. Jede Football-Saison liefert ihre eigenen einzigartigen Handlungsstränge, die das Engagement in Scharen vorantreiben, und ESPN hat mit diesem NFL Live -Team eine Formel gefunden, um daraus Kapital zu schlagen Woche für Woche.

Laura Rutledge sprach mit The Big Lead über NFL Live’s Erfolg bei den 2021 Sports Business Journal Awards, wo sie Moderatorin war.

Die 2021 NFL-Saison ist ein bedeutendes Jahr für alle im Vier-Buchstaben-Netzwerk. Die Anwesenheit von Joe Buck und Troy Aikman wird die wöchentliche Fußballproduktion am Montagabend steigern, und der Trickle-Down-Effekt wird sich zu gegebener Zeit bemerkbar machen. Es hilft nur, dass ESPN in diesem Jahr eine volle Liste für MNF hat und all die bedeutenden Transaktionen, die in den letzten Monaten stattgefunden haben, es ermöglichen, dass sich die Handlungsstränge selbst schreiben, bevor die Staffel überhaupt beginnt. Rutledge erkennt die Chance, die all dies für sich und ihre Kollegen bietet, und kann es kaum erwarten, loszulegen.

