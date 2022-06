Startseite/Welt/ LeBron James ist Milliardär LeBron James ist Milliardär

LeBron James ist der berühmteste Basketballspieler des Jahrhunderts und alles an seinem Profil unterstützt diese Behauptung. LeBron verkleidet sich jedes Jahr auf dem Platz, aber seine Interessen außerhalb der Popkultur durchdringen immer häufiger die Popkultur. Er spielte in Space Jam 2 . Er gründete seine eigene Produktionsfirma. Er investierte in die Fenway Sports Group, um Minderheitseigentümer der Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins und Liverpool FC zu werden. All dies geschah innerhalb der letzten fünf oder so Jahre.

Am Donnerstag erschien endlich die Nachricht, die wir alle erwartet hatten: LeBron James ist Milliardär geworden. Per Forbes:

Fügt dies dem MJ-LeBron GOAT-Gespräch eine weitere Ebene hinzu? Als nächstes auf Undisputed.

Niemand ist davon überrascht, wenn man bedenkt, dass LeBron $

verdient hat Millionen Verträge allein im Laufe seiner Karriere. Aber ich werde sagen, dass ich bezweifle, dass viele erwartet haben, dass er den Meilenstein als aktiver Spieler erreichen würde. Wie von Forbes oben erwähnt, kam Michael Jordan erst so weit, nachdem er ein Basketballteam gekauft hatte. Auch mit der Marke Jordan kam er eine Weile nicht weiter. LeBron, bei 10, wurde Milliardär 10 Jahre jünger als MJ. Ziemlich bemerkenswertes Zeug.

951Aber LeBron hat gegenüber Michael Jeffery Jordan, der jetzt 1,7 Milliarden Dollar wert ist, noch einiges aufzuholen. Immer etwas zu erstreben.

