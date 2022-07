Wir haben vielleicht einen weiteren viralen Moment aus der neuesten Folge von LeBron James‘ Show,

The Shop. Während eines Gesprächs mit Daniel Kaluuya und Marcus Rashford erklärte James, warum er Boston hasst. Einfach ausgedrückt, mit seinen eigenen Worten : „Sie sind rassistisch.“

„Weil sie verdammt rassistisch sind. Das ist der Grund. Sie werden alles sagen. Und es ist in Ordnung. Ich meine, es ist mein Leben, verdammt noch mal Ich habe mein ganzes Leben damit zu tun. Es macht mir nichts aus. Ich höre es. Wenn ich jemanden in der Nähe höre, überprüfe ich ihn ganz schnell und gehe dann zum Spiel über. Sie werden sagen, was auch immer sie wollen möchte sagen.“

Das wird sicherlich nicht erwähnt, wenn die Lakers die Celtics besuchen diese Saison.