Lee Westwood kritisiert PGA Tour dafür, dass sie tut, was LIV tut

Lee Westwood kritisierte die PGA Tour für Kopieren von LIV und beschwerten sich auch darüber, dass sie die Preise größer machten. Westwood scheint sehr beleidigt von den neuen Ereignissen zu sein, die die PGA Tour zuvor angekündigt hatte, als er Golf Digest sagte: „Hoffentlich werden sie alle irgendwann an ihren Worten ersticken. Und hoffentlich werden sie wie wir in den frühen Tagen zur Rechenschaft gezogen .“

„Ich bin nicht überzeugt von der strategischen Allianz, weil ich sie gesehen habe wie sich die PGA Tour über die Jahre verhalten hat“, sagte Westwood. „Es gibt nicht viel ‚Geben‘. Sie waren schon immer Tyrannen und jetzt bekommen sie ihr Comeuppance.Alles, was die PGA Tour seit Tiger getan hat kam auf Tour ist oben in den Preisgeldbeuteln. Das wiederum hat die besten Spieler aus Europa von der European Tour weggenommen. Sie mussten in den Staaten spielen und alle ihre Weltranglistenpunkte mitnehmen. Das war ihre Strategie: „Geld aufhängen. Holen Sie sich alle Spieler. Alle Weltranglistenpunkte anhäufen.‘ Was zum Selbstläufer wird. Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass LIV einfach das tut, was die PGA Tour in den letzten 35 Jahren getan hat.“

Die logische Brezel frisst sich selbst. Zuerst kritisiert er die PGA Tour für die Steigerung der Preisgeldbeutel für mehr als zwei Jahrzehnte (Tiger ist seit den 90 auf Tour), aber der Teil, in dem es darum geht, die Spieler mitzunehmen, ist wirklich großartig „Ein Problem, als die PGA Tour das gemacht hat, aber jetzt, wo LIV es macht, ist es irgendwie gut? Scheint nicht so ein Problem zu sein! Er denkt, dass es das ist. Zumindest hat er nicht auf die Medien geschossen, mit denen er gesprochen hat .