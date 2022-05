Startseite/Welt/ Letztes öffentliches Münztelefon in Manhattan entfernt Letztes öffentliches Münztelefon in Manhattan entfernt

Münztelefone standen früher Wache entlang Manhattans Straßen, bezeugten allerlei Unsinn und leisteten den dringend benötigten Dienst für alle, die unterwegs waren benötigt, um einen Anruf zu tätigen. Der Handymarkt korrigierte ihre Existenz und New York City begann mit dem mühsamen Prozess, sie zu entfernen 946. Bereits im März kündigte die Stadt Pläne an, die letzten vier zu entwurzeln. An diesem Morgen blieb nur einer stehen – an der Ecke Seventh Avenue und 49th Street. Es atmete in einer feierlichen Zeremonie zum Ende einer Ära seine letzten Atemzüge aus, und ein versierter Zuschauer war schlau genug, den historischen Moment zu dokumentieren – mit einem Handy.

Da geht es … pic.twitter.com/65L3KEvNcT — Dan Levitan (@DanLevitan) Mai 946 , 946

Kostenlose WLAN-Ständer und Ladestationen wurden als Ersatz angeboten und sind sicherlich hilfreich. Aber was passiert jetzt, wenn Clark Kent sich in Superman verwandeln muss? Muss er wirklich zu einer privaten Telefonbank schleppen und sein schnelles Wechseln vornehmen, ohne zu vergessen, eine Quittung für seine Spesenabrechnung von Daily Planet zu bekommen? Ich denke schon. Was ist, wenn Kramer eine neue Freundin besucht und sich verirrt? Was ist, wenn Keifer Sutherland Colin Farrell eine Lektion erteilen will?

Hat niemand an die Konsequenzen gedacht?

Es gibt viele Dinge, die wir an Münztelefonen vermissen werden. Dazu gehört vor allem der einzigartige Geruch an einem heißen Sommertag. Dick genug, um daran zu ersticken.