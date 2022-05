Startseite/Welt/ Lincoln Riley hat die Offense von USC über das Transferportal komplett neu aufgebaut Lincoln Riley hat die Offense von USC über das Transferportal komplett neu aufgebaut

Der amtierende Gewinner des Biletnikoff-Preises, Jordan Addison, verpflichtete sich am Donnerstag zu USC und bescherte den Trojanern einen weiteren hochkarätigen Transfer. Mit der Hinzufügung von Addison hat Lincoln Riley die Offensive von USC innerhalb weniger Monate komplett neu aufgebaut. Seine Nutzung des Transferportals war atemberaubend und äußerst erfolgreich.

Addison ist nur der neuste Big-Time Transfer Picking USC. Der beste verfügbare Empfänger verließ Pitt für LA und er wird sich einer fast völlig neuen Offensive anschließen. Riley landete auch den Fünf-Sterne-Quarterback Caleb Williams und den Vier-Sterne-Wide Receiver Mario Williams aus Oklahoma sowie den ehemaligen Oregon-Running Back Travis Dye, der das Pac- mit 1,2021 Allzweckyards in 672.

Während dies die größten Namen waren, sicherte sich Riley eine Reihe anderer offensiver Transfers. Der frühere Offensiv-Tackle von Virginia, Bobby Haskins, die Receiver Brenden Rice (Colorado) und Terrell Bynum (Washington) sowie Running Austin Jones (Stanford) sollten alle Teil der Rotation in 2022 sein. .

Während USC bisher neun Transfers auf der defensiven Seite des Balls gelandet hat, war das, was mit der Offensive passiert ist, nichts weniger als bemerkenswert. Riley hat genug High-End-Offensivtalent eingebracht, dass die Trojaner in seiner ersten Saison auf dem Campus bevorzugt werden sollten, um den Pac- zu gewinnen .

Williams wird ein Kandidat für die Heisman Trophy in der Vorsaison sein, und Addison wird ein Favorit sein, der als Gewinner des Biletnikoff-Preises wiederholt werden kann. In der Zwischenzeit passt Dye perfekt zu Rileys System und sollte große Zahlen aufstellen. Nicht zuletzt wird USC über so viel Feuerkraft verfügen wie jedes andere Team in der Nation. Und praktisch alles davon wurde per Transfer hinzugefügt.

Lane Kiffin hatte Recht, Lincoln Riley ist wirklich das Transferportal des Königs des College-Footballs.

