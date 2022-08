Startseite/Welt/ Little League World Series Neuester Beweis Instant Replay ist schlecht und wird nie wirklich funktionieren Little League World Series Neuester Beweis Instant Replay ist schlecht und wird nie wirklich funktionieren

Die sofortige Wiedergabe ist schlecht. Tief im Inneren wissen wir das alle. In jeder Sportart gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie es missbraucht wird und das Spiel ruiniert, dem es helfen soll. Das jüngste Beispiel dafür war die Little League World Series Northwest Region Championship am Donnerstag, als der Siegerlauf erzielt wurde, nachdem ein Schiedsrichter ein Ballfoul genannt hatte, und, nun, sehen Sie sich das an.