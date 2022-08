Startseite/Welt/ Little League World Series wird dank Bizarre Strike Three Call noch seltsamer Little League World Series wird dank Bizarre Strike Three Call noch seltsamer

Schiedsrichter der Little League sind alle Freiwillige und sie sind zweifellos großartige Leute und jeder, der sich darüber beschwert, wie ein Baseballspiel zwischen 12- und 13 -Jährige ist verpflichtet, einen Spaziergang nach draußen zu machen, um ihre Zehen in das kühle Gras zu stecken, um eine Perspektive zu bekommen. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht über einige der Arbeiten amüsieren können, die hinter dem Teller in Willamsport geleistet werden, und uns fragen, ob das alles Teil einer internationalen Verschwörung ist, die tiefer geht, als irgendjemand jemals glauben würde.

Zwei ungeschlagene Teams stehen sich gerade gegenüber, während Chinese Taipei und Mexiko gegeneinander antreten. Ein ereignisreiches erstes Inning ging auf surreale Weise zu Ende, als der Pitcher von Chinese Taipei die Außenecke mit einem 1:2-Fastball bemalte, dann wartete … und wartete … und wartete … und auf den Punchout wartete.

Schließlich ging Blau mit der rechten Hand nach oben. Er musste nur aus jedem Blickwinkel darüber nachdenken, bevor er etwas Unüberlegtes tat.

Dieser Clip bricht ab, bevor der Pitcher den Ball auf den Hügel legt und ging langsam vom Feld, während der Schlagmann in der Box stand und auf eine 2-2-Lieferung wartete, die es niemals geben würde.