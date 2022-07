Startseite/Welt/ LIV-Golfer ärgern sich über enttäuschende Startzeiten und werden nicht zu Pressekonferenzen eingeladen LIV-Golfer ärgern sich über enttäuschende Startzeiten und werden nicht zu Pressekonferenzen eingeladen

Das R&A hat sein Bestes getan, damit sich Überläufer von LIV Golf in St. Andrews vor dem 150 Offene Meisterschaft. Und es wurde von denen bemerkt, die von der ehrwürdigen PGA Tour geflohen sind, um angeblich grünere Weiden zu finden, die mit allen Arten von Prüfungen ausgestattet sind.

Bei Golf Digest erläuterte Dan Rapaport einige der ergriffenen Maßnahmen und wie sehr sie wahrgenommen wurden.

Es ging bis Anfang der Woche weiter, als auf dem Zeitplan der Pressekonferenz kein einziger LIV-Spieler stand. Nicht Phil Mickelson, ein Open Champion und Legende des Spiels, und nicht Louis Oosthuizen, ein außer Kontrolle geratener Gewinner in St. Andrews in 2010. Nicht Dustin Johnson, ein zweifacher Major-Gewinner, der bei den Open viele enge Begegnungen hatte. Nicht Bryson DeChambeau, ein US Open-Champion mit einer riesigen Fangemeinde. Und nicht Brooks Koepka, der beste Major-Championship-Spieler des letzten halben Jahrzehnts.

Weltnummer 11 Abraham Ancer ist spielt mit Emiliano Grillo (Nr. 61) und Yuto Katsurgawa (Nr.

). Bevor er sich am Donnerstag bei den US Open mit einer Verletzung zurückzog, sollte er mit Thomas Pieters (Nr. 36 spielen. ) und Sam Burns (Nr. 11) DeChambeau ist mit John Daly und Cameron Tringale dabei Woche. In Brookline spielte Bryson mit den anderen US Open-Siegern Gary Woodland und Justin Rose. Lee Westwood wird am Donnerstag mit JT Poston und Stephen Dodd spielen. Bei den letztjährigen Open spielte der Engländer die ersten beiden Runden mit den Major-Siegern Stewart Cink und Martin Kaymer.

Vielleicht das Ungeheuerlichste: Phil Mickelson, sechsfacher Major-Champion, wird seine ersten beiden Runden neben Lucas Herbert und Kurt Kitayama, letzterem, bestreiten der letzte Woche erst mit einem zweiten Platz bei den Genesis Scottish Open ins Feld kam. Bei den US Open wurde Mickelson mit Oosthuizen und Shane Lowry gepaart.

Dies ist eindeutig kein Zufall. Und klar, es wäre scheiße, Cameron Tringale oder JT Poston oder Kurt Kitayama zu sein, die am Vorabend des letzten Majors des Sommers auf Abwege geraten. All dies – von der tatsächlichen Implikation bis zum Jammern darüber – fühlt sich ein bisschen kleinlich an. Man fragt sich jedoch, wie weit entfernt von der Realität einige der LIV-Golfer sind, wenn sie wirklich dachten, sie könnten eine so seismische Entscheidung treffen, ohne viele Menschen zu verärgern, einschließlich der Mächtigsten, die nichts mehr wollen, als den Status quo zu bewahren.

Wenn es wirkliches Interesse gibt, das Spiel zu erweitern, wie es von so vielen, die zu LIV springen, wiederholt wurde, wie wäre es mit einer Erweiterung? das Spiel, indem Sie mit einigen weniger bekannten Spielern spielen? Es ist nicht so, dass Poston, der gerade die John Deere gewonnen hat, und Kitayama, der bei den Scottish Open Zweiter wurde, nicht spielen können. Tringale hat während seiner Eröffnungsrunde vor sechs Tagen einen Freak 61 gepostet.

Hier ist ein lustiges Experiment. Mal sehen, wer aus dem Herbert-Kitayama-Mickelson-Trio am besten spielt. Mal sehen, ob Poston Westwood übertrifft. Diese vorsorgliche Beschwerde wird etwas albern aussehen, wenn sich herausstellt, dass die LIV-Spieler die schwachen Glieder sind.

Natürlich ist nicht alles verloren. Im Moment gibt es eine Liga, in die Golfer gehen können, wenn sie glauben, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen.

7337